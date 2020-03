Covid19: due casi ad Atessa, il sindaco vieta tutte le attività sportive e motorie all’aperto

ATESSA – «Da oggi sono vietate tutte le attività sportive e motorie all’aperto; le passeggiate degli animali domestici sono consentite entro 500 metri dalla propria abitazione; in banca e alle poste ci si può recare solo per motivi urgenti ed indifferibili. Con l’estendersi dei casi di coronavirus in Abruzzo, incluso nella nostra zona, dobbiamo ridurre al minimo gli spostamenti astenendoci da quelli non necessari».

Così Giulio Borrelli, sindaco della città di Atessa.

«Con queste belle giornate di primavere restare dentro casa sarà difficile ma è necessario. È l’unico modo per interrompere la catena di contagio del coronavirus che da ieri sappiamo essere giunto anche ad Atessa. Il centro operativo comunale, comunque, sta valutando ulteriori misure restrittive di cui vi daremo conto dopo la riunione di questa mattina. Intanto ripeto: STATE IN CASA» chiude il primo cittadino.

Per tutti gli altri dettagli sull’ordinanza emessa questa mattina potete consultare il documento sul sito del Comune.