Covid19, gli “eroi” del quotidiano che riforniscono di beni di prima necessità l’entroterra

MONTAZZOLI – Un ringraziamento doveroso va a chi, in questi giorni di emergenza sanitaria, durante i quali la raccomandazione è di restare in casa, continua a lavorare assicurando l’approvvigionamento di alimenti e bevande sul territorio dell’Alto Vastese, un’area distante dai canali della grossa distribuzione.

Tra questi “eroi” del quotidiano la ditta “FRANCESCHELLI GIOVANNI” di Montazzoli, che, come spiegano i Giampiero e Claudio, «combatte in prima linea rifornendo senza timori, ogni giorno, i negozi di alimentari del comprensorio. E’ vero che i bar sono chiusi, e quello per noi rappresenta il core business, ma la nostra azienda dagli anni sessanta rifornisce anche i negozi che vendono beni di prima necessità». «Il motto della nostra azienda: FRANCESCHELLI GIOVANNI DA MONTAZZOLI, NATI PRIMA DEL COMMERCIO». Datevi da fare, il territorio vi ringrazia.