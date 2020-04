Covid19, l’anziana positiva ad Agnone trasferita nella notte a Campobasso

AGNONE – E’ stata trasferita nel corso della notte, da Agnone presso l’ospedale “Cardarelli” di Campobasso, l’anziana donna risultata positiva al tampone per la ricerca del Covid19.

La donna è ospite di una struttura di assistenza cittadina. L’Asrem, in accordo con le autorità locali, ha attivato tutti i protocolli previsti in questi casi, disponendo quindi, a scopo precauzionale, l’isolamento fiduciario per alcune delle persone che sono state a più stretto contatto con la paziente. Alcune di esse, a quanto si apprende, prestano servizio anche in altre strutture della città. Nel corso della mattinata di oggi, o al massimo nel primo pomeriggio, il personale della struttura e gli altri anziani ospiti saranno sottoposti a tampone per accertare un’eventuale circolazione locale del virus. L’evolversi della situazione è tenuto sotto stretto controllo da parte della commissaria prefettizia Giuseppina Ferri, in costante contatto con le autorità sanitarie.