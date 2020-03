Covid19, limitazioni alla mobilità delle persone: la Polizia chiede massima collaborazione

Per contrastare il diffondersi del coronavirus sono state messe in atto delle limitazioni alla mobilità delle persone nelle aree di maggior rischio. Questo significa che ci saranno maggiori controlli da parte delle Forze dell’ordine e che sarà necessario provare la necessità di spostarsi proprio in quelle zone. Si richiede la collaborazione da parte di tutti, il rispetto delle indicazioni fornite e soprattutto l’adozione di comportamenti responsabili. In questo momento ognuno di noi può fare la differenza.

Al link potete scaricare il modulo per l’autocertificazione che è necessario esibire ai posti di controllo in caso di spostamenti da e verso le aree a contenimento rafforzato.