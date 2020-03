Covid19: mancano posti in rianimazione al Nord, primi pazienti trasferiti in Abruzzo

VASTO – Salgono a tre i pazienti risultati positivi al test del Coronavirus ricoverati presso l’unità operativa di Malattie infettive a Vasto. Ai due già ricoverati, che mostrano costanti segni di miglioramento, si è aggiunto un uomo di 67 anni, ricoverato l’altra notte con evidenti sintomi. Gli esami hanno poi confermato il contagio.

A Chieti sono dieci i pazienti in Malattie infettive, due dei quali, un maschio e una femmina, sono in netto miglioramento: presto sarà effettuato il test di controllo per verificarne la guarigione. Per altri due si è resa necessaria la respirazione assistita.

«Per completezza di informazione – spiegano dalla Asl – si precisa che nella serata di ieri sono stati accolti tre pazienti non affetti da Coronavirus trasferiti da Brescia. Due si trovano in Rianimazione a Lanciano e uno a Vasto. Si tratta di malati che soffrono di altra patologia e trasferiti dalla Rianimazione di ospedali lombardi, dove c’è assoluta necessità di liberare posti letto da destinare ai pazienti Covid-19».