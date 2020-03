Il Covid19 non ferma gli altri reparti: radioterapia oncologica Chieti prosegue senza interruzioni

CHIETI – Nonostante l’emergenza in corso per Covid-19, la Radioterapia oncologica di Chieti, diretta da Domenico Genovesi, è pienamente operativa sul trattamento dei pazienti dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 21. Lavorano a pieno regime gli ambulatori per le prime visite ai nuovi pazienti nonché i settori di preparazione dei trattamenti radioterapici (Simul TC e Dosimetria clinica).

L’unità operativa è a completa disposizione delle persone in terapia ai seguenti numeri telefonici del Servizio Accettazione: 0871.358244, 0871.357507, 0871.357740.

In piena emergenza la qualità percepita dai pazienti della Radioterapia è rimasta ai consueti elevati livelli, tra 8,3 e 9,2 in una scala da 1 a 10, in base alle diverse domande poste in un apposito questionario: si tratta di un progetto nazionale, al quale Chieti aderisce insieme ad altri nove centri di Radioterapia italiani, con cui ormai da un anno viene monitorata a cadenza settimanale il gradimento dei pazienti.