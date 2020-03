Covid19, nuovi casi in Abruzzo: positiva una donna di Guilmi Il sindaco Racciatti: «Si tratta di una persona operata presso l'ospedale di Lanciano, non ha avuto contatti e qui in paese non c'è nessuno in quarantena»

(REGFLASH) Pescara, 14 mar. – Dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, sono emersi 10 nuovi casi positivi al Covid 19.

Si tratta un 56enne di San Benedetto dei Marsi; un 31enne di Cappelle sul Tavo; un 51enne di Pescina; una 82enne di Lanciano; un 84enne di Castiglione Messer Raimondo; una 36enne, una 67enne e un 54enne di Pescara; una 61enne di Civitella Casanova e una 75enne di Guilmi.

Con gli ultimi casi salgono a 112 i positivi in Abruzzo al Covid 19. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. Il sindaco Carlo Racciatti, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione, invita alla calma: «Si tratta di una persona operata presso l’ospedale di Lanciano, che non ha avuto contatti, neanche con i parenti e quindi qui in paese non c’è nessuno in quarantena».

