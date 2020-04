Covid19, ordinanza di Toma: mascherina obbligatoria per chi esce o entra dalla zona rossa

CAMPOBASSO – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato tre nuove ordinanze per i comuni di Montenero di Bisaccia, Riccia e Termoli. In aggiunta alle misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 4 aprile e fino al 17 aprile 2020, è fatto obbligo alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori dei predetti territori, ove siano legittimate ad uscire dal proprio comune. Stessa disposizione anche per le persone che transitino nei suindicati comuni.