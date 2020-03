Covid19, positivo un residente a San Salvo. Il sindaco Magnacca: «State in casa»

SAN SALVO – «Alle 16.20 ho ricevuto per le vie brevi una informativa dal Servizio di prevenzione e igiene della Asl Lanciano Vasto Chieti con la quale mi è stato comunicato che un residente nella nostra città è risultato positivo al tampone del coronavirus».

A dichiararlo il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca.

«Ora si sta procedendo con le dovute comunicazioni – aggiunge il sindaco – per quanto previsto dai protocolli adottati in questi casi isolando i contatti prossimi alla persona positiva. I risultati dei tamponi effettuati nei giorni scorsi sono stati comunicati solo oggi. Seguiranno degli aggiornamenti. Ho ritenuto di dover da subito informare la mia comunità, perché non venga meno la consapevolezza degli sforzi che si stanno compiendo per la tutela della salute pubblica. Invito tutti i cittadini a rimanere a casa: la strada è ancora lunga perché si possa dire di avere scampato ogni pericolo di contagio».