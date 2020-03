Covid19, serrata in tutto il Paese. Conte: «Possiamo farlo, ma attenzione agli altri interessi e diritti in ballo»

Serrata in tutto il Paese per contenere il contagio? Il premier Conte: «Possiamo farlo, ma attenzione agli altri interessi in ballo».

Possibilista, il capo del Governo, in merito alla possibilità di un ulteriore inasprimento delle misure di contenimento dell’epidemia. Lo ha appena dichiarato in conferenza stampa. «Aspettiamo le proposte dei Governatori, che chiedono da giorni una serrata generale. Da parte del Governo non c’è nessuna chiusura all’adozione eventuale di misure più restrittive, ma abbiamo chiesto ai presidenti delle Regioni di formalizzare le richieste. La priorità è sicuramente la salute dei cittadini, e su questa linea ci stiamo muovendo, ma attenzione a non dimenticare le altre libertà e gli altri interessi, anche di rango costituzionale, che subirebbero sicuramente degli effetti negativi. Ci sono libertà civili e diritti sociali che vengono incisi, dobbiamo tener conto che c’è libertà di impresa, dobbiamo tener conto di tutti gli interessi».