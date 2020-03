Covid19, il sindaco Magnacca: «Ancora troppa gente in giro a Castiglione, dovete stare in casa»

CASTIGLIONE MESSER MARINO – «Continuano le operazioni di santificazione e pulizia delle strade nel territorio comunale. Con rammarico devo constatare personalmente, nonché da segnalazioni di vari cittadini, che ci sono ancora tante persone in giro a piedi e in macchina. Invito di nuovo tutta alla popolazione di non uscire dalle proprie abitazioni, se non strettamente necessario. Tutti vogliamo che la situazione di emergenza finisca al più presto, ma c’è bisogno che ognuno di noi rispetti rigorosamente le raccomandazioni di restare in casa. Ad oggi nel territorio comunale non abbiamo nessun caso e nessun sospetto di infezione da COVID 19, e questo ci fa ben sperare per il futuro. Non mettiamo in pericolo con comportamenti non coerenti, la tutela della salute propria e di tutta la comunità».

E’ l’avviso pubblico del sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca.