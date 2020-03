Covid19: sospese le visite ambulatoriali al “Caracciolo”, attiva solo la Dialisi

AGNONE – Facendo seguito a quanto già disposto per tutte le strutture sanitarie molisane e al fine di arginare il potenziale rischio di contagio rappresentato dall’accesso dei pazienti, le prestazioni ambulatoriali, anche quelle in libera professione, erogate presso il “Caracciolo” di Agnone sono momentaneamente sospese con decorrenza immediata e sino al giorno 22 marzo prossimo, salvo eventuali proroghe. E’ quanto comunica la Asrem. Sospese anche le attività di ricovero in elezione. Le attività ambulatoriali saranno organizzate al fine di assicurare comunque l’erogazione delle prestazioni d’urgenza nonché quelle di dialisi. Sospese anche le prenotazioni per posti disponibili delle prestazioni ritenute brevi, differibili e programmabili. Sarà possibile prenotare solo prestazioni urgenti. Al fine di non creare disagi alla cittadinanza, i responsabili degli ambulatori contatteranno i pazienti già prenotati al fine di organizzare l’eventuale rinvio o l’erogazione delle prestazioni ritenute indifferibili.