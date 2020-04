Covid19: stiamo a casa, l’auto non serve. Dall’Alto Vastese parte la petizione per non pagare il bollo

CASTIGLIONE MESSER MARINO – «Il diffondersi del Coronavirus ha portato il governo ad adottare necessarie azioni di contenimento come sospensioni di attività lavorative e importanti limitazioni alla mobilità, costringendo i cittadini a rimanere a casa. Tutto questo sta comportando notevoli preoccupazioni, non solo di carattere sanitario, ma anche per le conseguenze economiche che già si fanno sentire in molti nuclei famigliari. In questo momento di difficoltà crediamo che anche la Regione Abruzzo, con piccoli sforzi, possa alleviare, in minima parte, i disagi dei suoi cittadini. Considerando che il BOLLO AUTO è una tassa regionale chiediamo al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e a tutto il Consiglio regionale la riduzione di almeno il 30 per cento della tassa automobilistica. Chiediamo inoltre la sospensione dei pagamenti in scadenza nei prossimi mesi per permettere a tutti di usufruire della riduzione».

E’ il testo della petizione on line lanciata da Enzo Fangio di Castiglione Messer Marino che l’Eco volentieri rilancia e sottoscrive. Siamo chiusi in casa da settimane, non possiamo utilizzare l’auto, perché pagare il bollo auto? Sarebbe opportuno non pagarlo affatto, ma per non mettere in imbarazzo la Regione, nella petizione si chiede almeno uno sconto, una riduzione del trenta per cento. Firmate!

PER FIRMARE LA PETIZIONE QUI