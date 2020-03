VASTO – Il Comune di Vasto attiva un servizio di supporto psicologico gratuito via telefono per i cittadini, per chi si trova in quarantena o in isolamento domiciliare per il Coronavirus. Il servizio sarà attivato da lunedì 16 marzo 2020 ed è rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di un sostegno per gestire dubbi, timori e paure che possono insorgere in ognuno.

«Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella vita quotidiana – ha spiegato l’assessore alle politiche sociali, Lina Marchesani – e ancor di più in tutto quello che ci si ritrova a vivere all’improvviso, stravolgendo di fatto tutte quelle scelte pianificate. In questo particolare momento del Coronavirus il supporto psicologico rappresenta un valido aiuto. Il servizio sarà gestito dalla Psicologa Maria Grazia Spadaccini, e sarà attivo nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 14 al numero 0873 367669».