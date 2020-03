Covid19, Toma si accorge di non avere posti letto e chiede aiuto alle strutture sanitarie private

CAMPOBASSO – Convocato dal presidente della Regione Molise, ha avuto luogo, questa mattina a Palazzo Vitale, un incontro con alcune Strutture private accreditate molisane. Oltre al governatore, erano presenti il direttore generale della Salute, il direttore generale e il direttore sanitario dell’Asrem, i direttori sanitari di Villa Maria, Villa Esther, Gea Medica.

«Ringrazio le Strutture private – ha dichiarato Donato Toma – per la disponibilità da loro offerta allo scopo di fronteggiare l’emergenza covid-19. Abbiamo parlato di eventuali scenari futuri che, qualora dovessero verificarsi, potrebbero richiedere una dotazione maggiore di posti letto. Al momento, la situazione è perfettamente sotto controllo, ma è nostro precipuo dovere preventivare ogni possibile evolversi dell’emergenza epidemiologica da covid-29 e farci trovare pronti».

«Colgo l’occasione – ha proseguito – per ringraziare anche tutti gli operatori sanitari che stanno dando il loro meglio per monitorare il territorio, isolare e contenere la diffusione di altri contagi».

«Il vero nemico da battere – ha concluso il governatore – non è il covid-19 di per sé, quanto taluni comportamenti scorretti che potrebbero compromettere il lavoro messo in campo. È perentorio attenersi scrupolosamente alle disposizioni emanate dal Governo, dalla Regione Molise e dalle autorità sanitarie. Insieme, in un clima di fattiva collaborazione, supereremo questo particolare momento».