Covid19: un altro positivo a Belmonte e i casi salgono a quindici

BELMONTE DEL SANNIO – Un altro caso positivo al Covid19 accertato a Belmonte del Sannio. Ne dà notizia la sindaca Anita Di Primio.

«E’ da poco pervenuta la notizia ufficiale da parte dell’Asrem che, nel territorio di Belmonte del Sannio, è stato riscontrato un altro caso di positività da ricollegarsi sempre al cluster di Agnone. – spiega la sindaca – I casi positivo salgono in totale a quindici, di cui cinque non dimoranti in paese, sette in isolamento domiciliare e uno ricoverato in una struttura ospedaliera, due invece i deceduti. Si rammenta, – aggiunge Anita Di Primio in chiusura – che la situazione sul territorio comunale resta costantemente monitorata».

