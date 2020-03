Covid19, verso il crash sanitario. Il governatore Zaia: «Pronto al coprifuoco»

ADNKRONOS – «Le proiezioni sul contagio da Coronavirus sono in crescita, se non si seguono le regole si rischia il crash sanitario e prima di questo si arriva al coprifuoco». Lo ha sottolineato il Governatore del Veneto, Luca Zaia, aggiungendo: «I nostri modelli statistici ci dicono che bisogna stare in isolamento, perché la prima cura contro il Coronavirus è curare sé stessi stando a casa evitando di avere contatti anche con i parenti e vicini di casa».

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI

E mentre in Italia Zaia è il primo politico e amministratore a pronunciare la parola “coprifuoco”, altrove in Europa le autorità già fanno ricorso alle Forze armate per imporre, anche con la forza, il divieto di circolazione. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha dichiarato lo stato di allerta nel Paese e annunciato il decreto che vieta tutti gli spostamenti per quindici giorni se non per comprovate esigenze. «Le misure che stiamo per adottare sono drastiche e avranno conseguenze», ha dichiarato il capo del governo. In Italia siamo fermi all’autodichiarazione e alla gente che va ancora in giro alla faccia dei divieti.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO DELL’AGI QUI