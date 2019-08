Crisi politica, Greco ai “corvi”: «Non vi libererete facilmente di noi»

AGNONE – «Sono anni che i corvi volteggiano su di noi aspettando la nostra dipartita. Anni di lotte e conquiste. Anni in cui, alla fine, a scomparire sono stati loro. Siamo così abituati a chi ci vede politicamente morti a ogni piè sospinto, che ormai abbiamo imparato a convivere anche con i più grandi e potenti corvi imperiali».

Sono le parole del consigliere regionale Andrea Greco a commento di quanto sta accadendo nel panorama politico nazionale.

«Alla fine di tutto vi racconterò il mio pensiero, ma vi dico che sono certo che non si cederà sui programmi e sui valori del MoVimento, quelli per i quali tutti voi ci avete dato fiducia e per i quali anche io lotto da anni. – aggiunge il consigliere regionale di Agnone – Intanto consiglio ai corvi di fare come lui: imparate a convivere con noi perché, comunque vada, non ve ne libererete facilmente. E naturalmente lo splendido esemplare in foto è molto più nobile di chi volteggia da anni nei palazzi del potere».