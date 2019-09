(ANSA) – PESCARA, 26 SET – Un operaio è rimasto ferito in un cantiere edile di via Sabucchi a Pescara a causa del crollo di un muro mentre stava lavorando ad una ristrutturazione. L’uomo è rimasto incastrato solo dalla parte di un piede. Sul posto i vigili del fuoco di Pescara che hanno liberato l’operaio che è stato poi soccorso anche dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale in condizioni non gravi.

foto di repertorio