Crollo del ponte a Genova, Aida Romagnuolo: «Subito verifiche anche in Molise»

(ANSA) – CAMPOBASSO, 14 AGO – Cordoglio per le vittime della tragedia di Genova viene espresso, in una nota, dalla capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Molise, Aida Romagnuolo.

Intanto, quale esponente della maggioranza in Regione, la stessa consigliera invita “a tenere sotto osservazione, senza procurare inutili e dannosi allarmismi di nessun genere, ma solo perché dettati da profonda e cristiana umanità, i ponti molisani, in particolar modo il viadotto del Liscione a Guardialfiera (Campobasso) e quello già tanto chiacchierato di Agnone (Isernia). Qualche ulteriore verifica tecnica – osserva – placa gli animi dei cittadini e rasserena l’anima in chi vive nel nostro territorio”. Le due strutture di Guardialfiera che attraversano la Diga del Liscione sulla statale 647 Bifernina sono lunghe, rispettivamente, 4,5 e 3,5 chilometri, e sono state realizzate all’inizio degli anni ’70.