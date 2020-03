Si conferma quanto già annunciato ieri: tra le giornate di LUNEDI’ 23 e MERCOLEDI’ 25, aria molto fredda di estrazione artica continentale irromperà sull’Adriatico favorendo anche sulla nostra regione un severo calo delle temperature.

La diminuzione prevista, dell’ordine di 10-15 gradi centigradi rispetto ai valori attuali, sarà accompagnata da un intenso Grecale che acuirà la sensazione di freddo.

Per ciò che concerne gli effetti in termini meteorici, bisognerà attendere ancora qualche ora. Ciò che posso dirvi (allo stato attuale delle cose) è che EVENTUALI fenomeni potrebbero essere a prevalente carattere nevoso fino a quote molto basse, a tratti anche in pianura e lungo la costa, vista la massa d’aria particolarmente fredda (-9°C ad 850 hPa). Maggiori dettagli nel prossimo aggiornamento.

Angelo Ruggieri

Meteorologo AMPRO – Associazione Meteo Professionisti