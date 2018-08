Cuccioli di cane abbandonati, salvati dalla Polizia stradale

(ANSA) – PESCARA – Sette cuccioli di cane sono stati rinvenuti nel pomeriggio di ieri dagli agenti della Polizia Stradale di Pescara abbandonati lungo il raccordo autostradale Pescara-Chieti, all’altezza dello svincolo per la zona industriale del capoluogo adriatico.

Gli agenti, in normale servizio lungo la trafficata arteria extra urbana, hanno notato un grosso scatolone ai lati della carreggiata, abbandonato probabilmente poco prima, e insospettiti, hanno visto che all’interno vi erano i cuccioli impauriti, ma sopratutto affamati e assetati. Portati presso la Sezione Polizia Stradale di Pescara, i cuccioli sono stati rifocillati, e poi presi in consegna dagli addetti del Servizio Veterinario della Asl.