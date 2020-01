Cuccioli importati illegalmente salvati dai Carabinieri: saranno venduti all’asta

(ANSA) – Un’asta telematica per vendere i nove cuccioli di razza Bouledogue francese, sequestrati la scorsa estate in territorio del Comune di Corropoli (Teramo), dai Carabinieri Forestali dei Nuclei Cites di Ancona, Fermo e dalla Stazione Forestale di San Benedetto del Tronto. L’asta inizierà l’8 febbraio. I cuccioli, circa 40 giorni di vita, erano stati sequestrati dai Carabinieri in quanto importati illegalmente dall’estero da due trafficanti residenti nei Comuni di Acquaviva Picena e Corropoli: erano privi di vaccinazioni, microchip e documenti d’importazione, stipati nel vano posteriore di un’automobile. I cagnolini erano stati subito affidati alle cure dell’Ospedale veterinario universitario didattico dell’Università di Teramo, diretto dal dott. Augusto Carluccio, che ha sottoposto i cani alle prime cure e accertamenti diagnostici. Per consentirne l’adozione definitiva la Procura di Teramo ha disposto l’asta online: l’offerta, possibile solo da maggiorenni, andrà presentata sul sito www.astacuccioli.it.