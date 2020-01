Tra cucina e politica, piatti e prodotti dell’alto Molise ingolosiscono Provenzano

AGNONE. Il ruolo della scuola nelle aree interne per la formazione delle nuove generazioni, protagoniste nella valorizzazione delle ricchezze del territorio e, in particolar modo, nei piccoli comuni di montagna, è e resta centrale. E’ quanto rimarcato dal ministro del Sud e della Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, martedì scorso ospite a pranzo dell’Istituto Alberghiero di Agnone. Nell’occasione Provenzano ha toccato con mano la preparazione degli alunni dell’istituto, unico nel suo genere in tutta la provincia di Isernia, che nel frattempo lo hanno preso per la gola facendogli assaggiare prelibati piatti e specialità del posto tra cui: gateau e gnocchi di patate di Capracotta, caciocavallo di Agnone, mousse di ricotta con marmellata di mele zitelle autoctone, pallotte cacio e uova di gallina, pancetta croccante, salumi locali e fagottini al cotechino con spuma di pecorino locale, piatto quest’ultimo con il quale gli studenti si sono distinti al concorso nazionale enogastronomico di Modena curato dallo chef stellato, Massimo Bottura. Al termine del pranzo il ministro, colpito dalle capacità degli studenti, li ha gratificati esortandoli a potenziare le competenze, valorizzare le esperienze acquisite, al fine di contribuire a trasformare luoghi straordinari che rischiano lo spopolamento, in poli di attrazione per i giovani e le famiglie.