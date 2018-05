Il cuore delle mamme pulsa nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del “Veneziale”

In occasione della Festa della Mamma 2018, proseguendo la campagna di promozione del Reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Isernia, il giorno 11 maggio è stata organizzata una manifestazione presso il Veneziale, in cui tutto il personale addetto sarà felice di incontrare le mamme che hanno già partorito, quelle che sono ancora in gravidanza e tutta la popolazione sensibile all’implementazione del percorso nascita. L’evento, preparato con grande entusiasmo, in attiva e preziosa collaborazione ai Volontari AVO, si svolgerà al 3° piano dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e comprenderà musica, canti , poesie e filastrocche sul tema della mamma. Per l’occasione, saranno date informazioni sui servizi attivi ambulatoriali di ostetricia e ginecologia, sul rapporto ospedale territorio, per la garanzia della continuità assistenziale senza barriere e per la facilitazione dell’accesso delle pazienti gravide, con particolare attenzione per quelle che vivono condizioni di disagio sociale. Si parlerà dei corsi di preparazione al parto e di come l’evento nascita possa essere vissuto come paternità e maternità responsabile. Si parlerà anche dei percorsi diagnostici e clinici della gravidanza a termine e di quelle con basso grado di patologia, della garanzia di assicurare alla paziente, sempre e comunque, un lavoro di gruppo su ogni caso di urgenza ostetrica. Saranno illustrati i servizi di competenza chirurgica, sia di tipo ostetrico che ginecologico, delle innovazioni della sala parto, attuate da circa due anni e di come il “roaming in” abbia segnato un cambiamento epocale, per quanto riguarda l’unità duale mamma- neonato e per l’implementazione dell’allattamento al seno materno. Altro obiettivo è quello di facilitare sia la prevenzione che l’empowerment di genere, di avere un ruolo sull’educazione all’affettività e alla sessualità delle giovani generazioni, di poter offrire un accurato counseling della donna in menopausa .

Il nostro nuovo Percorso Nascita, realtà già consolidata e in continua evoluzione, mira a poter offrire sempre più belli e rassicuranti percorsi diagnostici e terapeutici, in modo da garantire la massima sicurezza del benessere materno fetale sia alle mamme molisane che a quelle che provengono dalle altre regioni. Esso viene integrato nel nuovo Percorso Nascita ASReM, fortemente voluto e promosso dall’attuale Direzione Strategica della ASRem che, per migliorare i processi organizzativi e per rendere al massimo efficienti le risposte assistenziali, sta proponendo a tutto il personale un nuovo Piano di Formazione Aziendale. Nel Progetto Formativo “Sicurezza e Qualità nel Percorso Nascita in Regione Molise”, sono garantiti gli aspetti di implementazione delle linee guida sulla sorveglianza del benessere fetale in travaglio di parto e la gestione degli interventi critici in ambito ostetrico / neonatologico. Inoltre, in questo nuovissimo programma, mai proposto fino ad ora da nessuna delle precedenti Direzioni Aziendali, è prevista una forte integrazione Ospedale/Distretto. Il nostro lavoro sarà tutto orientato su questo progetto, per un nuovo modo di concepire percorsi diagnostici – terapeutici per la salvaguardia della salute delle donne.

Si parlerà di queste e molte altre novità alla Festa della Mamma che celebreremo il prossimo 11 maggio!