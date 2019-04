Custodie e astucci per occhiali contraffatti, denunciato un abruzzese

A Sesto Campano, è stato fermato un soggetto originario della Provincia de L’Aquila, titolare di un’attività di ottica a Pescara, alla guida di un automezzo, al cui interno sono stati rinvenuti e sequestrati nr. 200 custodie/astucci per occhiali di note marche, risultati contraffatti, destinati alla vendita all’interno del proprio esercizio commerciale. Ovviamente, il soggetto è stato denunciato a piede libero alla locale A.G..

Sanzionate, inoltre, le cattive abitudini al volante: infatti, molti automobilisti sono stati multati per violazione al Codice della Strada (mancata revisione, documenti scaduti, infrazioni a norme comportamentali, o perché non indossavano le cinture di sicurezza, o parlavano al cellulare senza usare vivavoce o auricolare, ecc.), con il sequestro di alcuni automezzi in quanto privi di copertura assicurativa.

Le attività condotte dalle Fiamme Gialle, in coordinamento con le altre Forze di Polizia operanti nella provincia, hanno permesso di garantire maggiore sicurezza sul territorio, rispondendo alle esigenze emerse nei vari tavoli istituzionali per l’ordine e la sicurezza pubblica.