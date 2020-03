Cvid19: positivo un abruzzese centenario, è ricoverato nell’ospedale di Penne

(REGFLASH) Pescara, 14 mar. – Un uomo di 100 anni in Abruzzo è risultato positivo al Covid 19. Lo ha stabilito il test eseguito nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. L’uomo resta ricoverato nell’ospedale di Penne, in quanto le sue condizioni sono pienamente compatibili con una gestione che non necessita di ambienti a pressione negativa. Sale dunque a 102 il numero dei pazienti positivi al Covid 19 in Abruzzo.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.