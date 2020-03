AGNONE – Il Comune di Agnone ricorda «a tutti coloro che stanno rientrando in città e in Molise dalle province in “zona rossa” che è obbligatorio comunicare il proprio nominativo ai numeri telefonici messi a disposizione della Regione Molise e dalla Protezione Civile. Ora è fondamentale l’impegno e la responsabilità di tutti i cittadini per contenere il rischio contagio».

E’ quanto si legge in una nota girata alla stampa dal Municipio di Agnone.

I NUMERI SONO:

0874.313000 – 08:00/24:00

0874.409000 – 08:00/24:00