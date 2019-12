Dal Molise che non esiste, Pinuccio che non esiste lancia il suo tour «Tuttappost»

AGNONE – Ha scelto Agnone e l’Italo Argentino per la tappa zero del suo tour dal titolo «Tuttappost». Di chi stiamo parlando? Di un personaggio che per sua stessa ammissione «non esiste».

«Mi dicono sempre che Pinuccio non esiste e quindi ho pensato fosse interessante partire con il mio tour di spettacoli dal vivo da una regione che non esiste, il Molise appunto. E l’Alto Molise forse esiste ancor meno». Così noto inviato di “Striscia la Notizia” dopo lo spettacolo di ieri sera al teatro Italo Argentino, un mix di divertimento e riflessione sulla politica, ma anche sull’italianità e dunque sul paese Italia. Un evento culturale promosso dalla associazione “La Repubblica di Maiella“.

«Voi ridete, ma è davvero così» ha ripetuto più volte, nel corso dello spettacolo, Pinuccio, raccontando e illustrando cose ai confini della realtà. Episodi, fatti di cronaca, realmente accaduti, che davvero superano la fantasia. E il titolo, quel “Tuttappost”, che racchiude un po’ il senso dell’essere in Italia, in un paese dove sempre più spesso la realtà supera la fantasia.

Dopo la tappa zero di Agnone, Pinuccio porterà il suo tour “Tuttappost” in altre decine di teatri nel centro e nel sud Italia. E prima di lasciare la cittadina altomolisana Pinuccio ha deliziato il suo palato con delle tipiche ostie agnonesi.