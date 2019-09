Dalla Francia a Belmonte, mille e duecento chilometri in bicicletta: l’impresa di Bambino

BELMONTE DEL SANNIO – Da Martignact (A’in – Oyonnax) anche quest’anno il molisano Bambino Del Ciancio ha raggiunto Belmonte del Sannio con la sua bicicletta elettrica, percorrendo circa 1.200 km. L’impresa è durata circa quindici giorni, passando per Cormayer, Milano, Piacenza, Bologna, Rimini, Ancona, Assisi, Roma, Pomezia, Cassino, e finalmente Belmonte del Sannio, il tutto alla veneranda età di anni 61. È arrivato ieri sera e oggi in paese lo hanno festeggiato in piazza presso il bar “Risorgimento”. Quattro figli ed undici nipoti, Bambino si mantiene ancora in splendida forma, come dimostra il suo viaggio in bici dalla Francia. A giorni ripartirà per San Giovanni Rotondo, essendo devoto di Padre Pio, e andrà anche a Santa Maria di Leuca. Poi tornerà a Belmonte per un ultimo saluto ad amici, parenti e conoscenti prima di ricominciare a pedalare per tornare in Francia.