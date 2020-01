Danni calamità, sbloccati i fondi: 188mila euro per la provinciale Schiavi-Castiglione

«Abbiamo elaborato il Piano degli investimenti relativi all’annualità 2020 per Comuni, Geni Civili e Consorzi di Bonifica interessati dai danni eccezionali conseguenti agli eventi metereologici avvenuti nel 2017. Il Piano degli investimenti relativi alla II annualità 2020 contiene un concreto e imponente aiuto ai Comuni della provincia di Chieti, ben 86 enti locali potranno beneficiare di ingenti risorse finanziarie per la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti riguardanti il consolidamento del dissesto idrogeologico, il ripristino della viabilità, la messa in sicurezza dei centri abitati, la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici con particolare attenzione agli istituti scolastici».

A darne notizia l’assessore regionale Nicola Campitelli,Castelguidone: «La Regione si è distinta per celerità nel recepire le criticità segnalate dai Comuni a metà dello scorso dicembre; a partire dai primi giorni del 2020, difatti, gli enti locali potranno già avviare le procedure per l’affidamento dei lavori relativi ai danni segnalati, essendo venuti a conoscenza degli importi a loro assegnati. Interventi del genere rivolti ai Sindaci, Geni Civili regionali e Consorzi di Bonifica, testimoniano e ribadiscono con forza l’attività di buongoverno regionale con massima attenzione alla protezione civile, agli enti locali, ai cittadini ed alla salvaguardia del territorio dalle emergenze».

Tra gli interventi finanziati: consolidamento per dissesto idrogeologico a Carunchio per 292mila euro; consolidamento cimitero comunale a Castelguidone, 420mila euro; consolidamento via Circonvallazione a Castiglione Messer Marino per 205mila euro; ripristino viabilità contrada Strette a Celenza sul Trigno per 140mila euro; un milione di euro a Carpineto Sinello per il consolidamento muraglioni sulla provinciale Rotabile; consolidamento e ripristino viabilità a Fraine per 220mila euro; consolidamento strada di collegamento alla sp 150 a Guilmi per 345mila euro; consolidamento contrada Pontone a Roccaspinalveti per 296mila euro; ripristino coperture edifici comunali a San Giovanni Lipioni per 148mila euro; consolidamento provinciale Schiavi-Castiglione per 188mila euro.