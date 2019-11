Danni da fauna selvatica, disco verde al piano di abbattimento dei corvidi

La giunta regionale d’Abruzzo, presieduta dal Presidente Marco Marsilio, ha approvato, su proposta dell’assessore alla Caccia, Emanuele Imprudente, il piano di abbattimento degli uccelli “Corvidi“, per motivi sanitari nelle Province di Teramo e Chieti. La Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, prevede che le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, ecc, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato con metodi ecologici su parere dell’ISPRA (ex INFS, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica). Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia di questi metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie delle amministrazioni provinciali.