Danni da maltempo, risorse dalla Protezione civile nazionale: fondi anche per Castiglione e Montazzoli

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inviato al dipartimento di Protezione Civile Nazionale la delibera con cui assegna 62 milioni di euro della prima annualità ai comuni fuori cratere sismico colpiti dall’emergenza maltempo 2017, seguiranno altre due annualità fino alla somma totale di 202 milioni di euro di stanziamento.

Tra gli investimenti della prima annualità figurano interventi presso il cimitero comunale di Carpineto Sinello, sulle provinciali tra Castiglione Messer Marino e Montazzoli e quella verso Schiavi di Abruzzo per una somma totale di 450mila euro, un milione e mezzo di euro per il lago Negro a Montazzoli, quasi 650mila euro per Roccaspinalveti in contrada Olmi e San Cristoforo, mezzo milione di euro per Tornareccio in località Colle Case. Tutti gli interventi previsti nella Provincia di Chieti ammontano ad una spesa complessiva di oltre 32milioni di euro, poco meno della metà dell’intero finanziamento ottenuto dall’intero Abruzzo.