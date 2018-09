Danza, in Molise al via il primo corso di formazione professionale

CAMPOBASSO – Il piccolo Molise fa parlare di sé, in bene, facendosi apprezzare per la qualità e lungimiranza di un nuovo e ambizioso progetto che in queste settimane è ai nastri di partenza. Parliamo di arte e cultura, nello specifico di danza, una disciplina che affonda le sue radici in tempi antichissimi e che sta diventando sempre più parte integrante delle nostre vite: si danza in strada, in tv, nei concerti, e non solo per divertimento e passione, ma anche come vera e propria professione.

Solo in Italia si contano circa 17 mila scuole di danza, per un totale di 1,4 milioni di aspiranti ballerini, tra i 4 e i 20 anni. Dati decisamente positivi, che però mutano radicalmente, considerando che dopo i 18 anni di età circa il 75% degli allievi interrompe questo percorso, durato spesso anche più di 10 anni, soprattutto a causa delle difficoltà a poter accedere a percorsi professionalizzanti, che rendano concreta la possibilità di vivere di danza.

Proprio in virtù della valutazione di tali criticità, la Sicurform Italia Group Srl, in collaborazione con la FisioPro Gym di Campobasso, forte di una decennale esperienza nell’ambito della formazione professionale, ha deciso di ampliare la propria offerta formativa, chiedendo e ottenendo l’autorizzazione dalla Regione Molise per la realizzazione del “1° Corso di Formazione Professionale per Danzatori”, un percorso formativo di 650 ore suddivise tra lo studio della tecnica, delle materie teoriche e l’approfondimento negli stage.

L’obiettivo è quello di fornire una concreta opportunità a quanti, dopo numerosi anni di studio nelle numerose e valide scuole della regione, vogliano approfondire lo studio delle danza e di tutte le altre materie ad essa connesse, dedicandosi a tempo pieno a questo percorso, per fare della propria passione una vera professione, studiando con un corpo docenti altamente qualificato, tutti molisani, sia materie direttamente collegate al mondo della danza e dello spettacolo (tecnica classica e contemporanea, repertorio, composizione, musica, recitazione), sia materie trasversali (diritto, marketing, nutrizione, psicologia, anatomia), contribuendo, così, a delineare un profilo completo di danzatore professionale, in grado di rispondere alle nuove e mutevoli richieste del mondo del lavoro.

Al fine di garantire un’elevata qualità della formazione il corso sarà a numero chiuso, pertanto tutti gli aspiranti allievi dovranno sostenere una prova di ammissione con una commissione interna e, al termine del percorso, un esame finale dinanzi a una commissione nominata dalla Regione Molise, per il rilascio dell’Attestato di Specializzazione riconosciuto in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea.

La validità del progetto è stata riconosciuta da importanti enti territoriali, quali l’Associazione Molise Cultura e la Provincia di Campobasso, che hanno concesso con entusiasmo il loro patrocinio. Molte scuole di danza della Regione, inoltre, hanno già espresso il loro sostegno al progetto, accogliendo positivamente l’invito a cooperare nel comune intento di creare nel tempo una compagnia di danza in grado di dare visibilità e lavoro a tanti giovani talenti molisani.

Appuntamento a domenica 23 settembre per le audizioni, rivolte a maggiorenni, italiani o stranieri, in regola con l’obbligo formativo ed esperienza pregressa nel settore. Per maggiori informazioni visitare www.facebook.com/corso.professionale.danza e contattare lo 0874.493750, oppure scrivere a danza@sicurform.net.