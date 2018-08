Decreto Dignità, Castaldi: «Stiamo cambiando questo Paese con i fatti»

Decreto Dignità, ok dalla Camera, martedì il passaggio in Senato.

«Stop alla pubblicità sul gioco d’azzardo. Stop alle delocalizzazioni selvagge. Stop alla burocrazia. Più tutele ai lavoratori. Stiamo cambiando questo Paese con i fatti, non con le chiacchiere o le bugie televisive e giornalistiche a cui ci avevano abituato».

Così il senatore vastese Gianluca Castaldi commento l’approvazione in aula del Decreto Dignità.

«Mi sento di ringraziare la lealtà dimostrata dai parlamentari della Lega per aver mantenuto la linea inerente il “contratto di governo”. – aggiunge Castaldi – In molte occasioni la nostra visione è diversa, in altre addirittura opposta. Ma abbiamo preso l’impegno, entrambi, di realizzare il “contratto di governo” ed a quello onestamente ci stiamo attenendo, tutti: noi e loro».