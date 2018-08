Decreto dignità, il vice premier Di Maio in Abruzzo

Sarà piazza della Rinascita di Pescara (alias Piazza Salotto) la cornice dell’evento organizzato dal M5S Abruzzo che si terrà domani sabato 4 agosto alle ore 21. Protagonista il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, insieme a lui i portavoce abruzzesi del M5S ed il Sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività culturali Gianluca Vacca. Una serata che si preannuncia come una grande festa, vista l’ultima vittoria ottenuta alla Camera grazie all’approvazione del Decreto Dignità. “Sarà l’occasione per ascoltare direttamente dalla voce del Ministro tutte le svolte che il decreto porterà nella quotidianità degli italiani e degli Abruzzesi” commenta il consigliere regionale Sara Marcozzi “è la prima volta che Luigi Di Maio torna in Abruzzo in veste di Ministro e siamo molto contenti ed emozionati di riaccoglierlo nella nostra regione con questo nuovo incarico di Governo. Inoltre sabato sarà anche l’ultimo giorno del doppio ruolo del Presidente Senatore Luciano D’Alfonso, un motivo in più per segnare sul calendario questa data che ci rende particolarmente soddisfatti”.