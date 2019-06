Denunciato per stalking si avvicina alla vittima, molisano ai domiciliari

CAMPOBASSO – I Carabinieri della Stazione di Montagano (CB) della Compagnia di Campobasso, hanno arrestato e condotto agli arresti domiciliari un uomo su esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Campobasso.

L’arrestato, già lo scorso anno, a seguito di una denuncia per stalking, era stato colpito dal provvedimento di non avvicinamento dei luoghi frequentati dalla vittima.

Solo qualche giorno fa però, l’uomo, incurante degli obblighi impostigli, era stato sorpreso dai Carabinieri nei pressi del luogo frequentato dalla parte offesa facendo scaturire da parte dei militari una immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria la quale, a seguito dei fatti, ha richiesto al Giudice l’aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora con quella degli arresti domiciliari.

Così, questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Campobasso, dopo aver rintracciato l’uomo, lo hanno arrestato e condotto presso la propria abitazione in Campobasso da dove non potrà uscire senza l’autorizzazione del Giudice.