Deposito di materiali di risulta in fiamme, indagano i Vigili del fuoco

Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, sono intervenute con tre mezzi in località Massari di Bojano per domare un incendio sviluppatosi in un piccolo deposito di materiali di risulta di varia natura.

Spento velocemente l’incendio, tutte le operazioni di bonifica accurata dell’area interessata sono durate circa un’ora.

Per stabilire le cause dell’incendio è intervenuto sul posto anche il personale vigilfuoco del NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) del Comando Provinciale di Campobasso. Per quanto di loro competenza, sul posto, i Carabinieri della Stazione di Bojano.