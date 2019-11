Depuratori fuori controllo nel Chietino, la denuncia del Forum H2o

(ANSA) – PESCARA, 18 NOV – “Il 36% dei depuratori abruzzesi, ovvero 97 su 272 controllati dall’Arta, ha superato almeno una volta il limite relativo alla presenza di Escherichia coli, la cui soglia di guardia è fissata a 5.000 unità formanti colonia per 100 millilitri”. A denunciarlo, in una nota, è il Forum H2o, che ha elaborato i dati dell’Arta relativi alle analisi compiute in Abruzzo. “I dati confermano che la situazione è fuori controllo e che purtroppo si riflette anche sullo stato dei fiumi – prosegue l’associazione ambientalista, che cita il servizio di ‘Striscia la Notizia’, andato in onda sabato scorso – ma qualche amministratore punta a negare anche davanti ad immagini inequivocabili”. L’elaborazione compiuta dal Forum H2o mette in evidenza come la provincia con la maggiore percentuale di superamenti dei limiti sia Pescara, con il 49%, mentre “quella di Chieti è la provincia che, in termini assoluti, presenta il numero più elevato di impianti (42) con almeno una criticità per questo parametro”.