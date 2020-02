Derby, Agnonese e Vastogirardi finisce in parità tra contestazioni e scintille

AGNONE. Tensione, agonismo, episodi contestati, un rigore parato, due gol e altrettanti espulsi. Il derby dell’alto Molise tra Agnonese e Vastogirardi offre di tutto e di più. Una partita che vale il costo del biglietto, ma che alla fine premia più gli uomini di Farina che i padroni di casa i quali tengono in mano il pallino del gioco per quasi tutti i novanta minuti. Davanti un’ottima cornice di pubblico, il Vastogirardi passa dopo appena quattro minuti di gioco. Dall’out di destra Kyeremateng mette la sfera sul primo palo dove è appostato l’ex di turno Pettrone che fulmina Mejri. E’ la miccia che innesca i fuochi d’artificio. L’Agnonese infatti non si scompone, va vicino al pareggio con Diarra (12’), pallone deviato in angolo, e al quarto d’ora rimette tutto in equilibrio. Punizione di Peijc sul secondo palo per Allegra che di testa incrocia e fa secco Siaulys: 1-1. La gara sale di livello e al 21’ registra una azione magistrale dei ragazzi di Pizii che infiamma il Civitelle. Si svolge tutto sulla corsia di sinistra dove l’uno – due tra Minacori e Nicolao porta l’esterno campano a mettere un invitante pallone a centro area, Siaulys smanaccia sui piedi di Diarra che porta praticamente vuota spara a lato. Sulle gradinate dell’impianto di viale Castelnuovo il popolo del Grifo impreca anche quando al 27’ ancora Siaulys toglie da sotto la traversa un colpo di testa a girare di Frabotta. L’Olympia è padrone della scena, mentre gli ospiti arrancano ma si difendono con ordine grazie all’esperienza di un altro ex che fa di nome Sergio Ruggieri il quale fa a sportellate con il gigante Acosta. Proprio Ruggieri sul finire di tempo (42’) chiama all’intervento Mejri che respinge sul primo palo una velenosa punizione. Nel frattempo piovono i cartellini gialli e a farne le spese, tra gli altri, Diakitè, che diffidato, salterà il derby con il Campobasso. La ripresa è tutta un’altalena di emozioni a partire dal 66’ quando il medico Tartarone di Frosinone assegna un contestato calcio di rigore per atterramento di Kyeremateng. Dagli undici metri lo stesso centravanti gialloblu si fa ipotizzare da Mejri che si distende e con un guantone devia in corner. Non c’è respiro e su capovolgimento di fronte (70’), Lepore al limite dell’area commette fallo da ultimo uomo su Minacori, rosso diretto e Vastogirardi in dieci. A questo punto l’Olympia va all’arrembaggio soprattutto perché da Pineto arriva la notizia che gli abruzzesi, quinti in classifica insieme ai molisani, hanno pareggiato con il Tolentino. Così Peijc prova a superare Siaulys (84’) che si fa trovare pronto. Ma non è finita. Nei minuti finali, infatti, l’Agnonese reclama due calci di rigore. Il primo per atterramento del neo entrato D’Ercole (88’), il secondo vede protagonista Minacori (90’) che addirittura viene ammonito per simulazione da un incerto e mediocre Tartarone. Sugli spalti è bagarre con l’arbitro ciociaro preso di mira dai sostenitori di casa. Finisce 1-1 un derby disputato senza esclusioni di colpi, ma con tanti episodi dubbi che gridano vendetta soprattutto sulla sponda granata.

Il tabellino:

Ol. Agnonese – Vastogirardi 1-1

Reti: 4’ Pettrone, 15’ Allegra

Agnonese (4-3-3): Mejri 7,5, Diakite 6,5, Nicolao 6,5, Viscovich 6, Frabotta 6,5, Allegra 7, Diarra 5,5 (35’ Arfaoui 6), Peijc 6, Kone 5,5 (66’ D’Ercole 6), Minacori 6, Acosta 6. A disp.: Kuzmanovic, Ciampi, Vogliacco, Ballerini, Barbato, Tallevi. All. Pizii

Vastogirardi (4-3-3): Siaulys 6,5, Nespoli 6 (59’ Perrino, 83’ Bruni sv), Corbo 6, Di Lullo 6 (39’ Mino 6), Ruggieri 6,5, Lepore 5,5, Pigozzi 5,5 (46’ Gargiulo 6), Fazio 6, Kyeremateng 5,5, Pettrone 6,5 (74’ Guglielmi sv), Pesce 6,5. A disp.: Caparro, Di Stasio, Fatone, Coia. All. Farina

Arbitro: Tartarone di Frosinone

Note: 800 spettatori circa. Espulsi: 66’ Rullo, 70’ Lepore. Ammoniti: Viscovich, Pesce, Diakite, Rullo, Frabotta, Pejic, Minacori, Corbo. Angoli: 8-2. Recupero: 5’ + 6’

La pagella dell’Agnonese:

Mejri 7,5 – Il calcio di rigore neutralizzato a Kyeretemateg vale come un gol segnato. Evita la sconfitta all’Olympia e per il resto si comporta egregiamente.

Diakite 6,5 – Affonda come lui sa fare, ma rimedia un giallo che gli farà saltare il derby contro il Campobasso.

Nicolao 6,5 – Come al solito generoso e molto duttile alla squadra sulla corsia di sinistra, fonte di gioco per i padroni di casa

Viscovich 6 – Non ripete la prestazione dell’andata, tuttavia, nell’arco dei 90 minuti, svolge un compito oscuro ma al tempo stesso utile nella fase di interdizione

Frabotta 6,5 – Il solito gladiatore che al centro della difesa sa farsi valere nonostante rientri da un infortunio

Allegra 7 – Lascia solo Pettrone in occasione del gol del Vastogirardi, poi rimedia con il gran gol del pareggio e sale di livello nella ripresa

Diarra 5,5 – Fallisce incredibilmente il gol del vantaggio, poi abbandona il rettangolo per infortunio. Dal 35’ Arfaoui 6 – Non dispiace anche se potrebbe dare molto di più

Peijc 6 – Procura il calcio di rigore ma al contempo è protagonista del calcio di punizione che porta l’Agnonese sul pareggio

Kone 5,5 – Torna titolare ma si rivela evanescente negli ultimi venti metri. Alla grande volontà non sa imprimere il tocco vincente che lo ha contraddistinto nelle altre partite. Dal 66’ D’Ercole 6 – Dà vivacità al reparto offensivo e gli viene negato un rigore ai più apparso netto

Minacori 6 – Il solito Minacori che non si risparmia e in fase offensiva mette in apprensione la retroguardia del Vastogirardi grazie a velocità e tecnica. Come per D’Ercole, Tartarone gli nega un penalty al 90’

Acosta 6 – Fa a sportellate con Ruggieri. Non si risparmia, ma complice la stretta marcatura, ha poche palle giocabili sotto la porta avversaria

LA PAGELLA DEL VASTOGIRARDI

Siaulys 6,5 – Compie un miracolo su Frabotta e un altro su Peijc, non può nulla sulla inzuccata di Allegra

Nespoli 6 – Sulla corsia di destra sa farsi valere e blocca il dirimpettaio con esperienza e intelligenza. Dal 59’ Perrino sv. Dall’ 83’ Bruni sv

Corbo 6 – Tra i tanti ex in campo dimostra di meritare una casacca da titolare. Attento nella fase difensiva

Di Lullo 6 – Abbandona il rettangolo per infortunio dopo appena 39 minuti, fino a quel momento riesce dettare tempi e giocate ai suoi compagni. Dal 39’ Mino 6 – Non fa rimpiangere il compagno in una zona nevralgica del campo

Ruggieri 6,5 – Blocca uno come Acosta in maniera impeccabile. Un vero punto di riferimento per il Vastogirardi

Lepore 5,5 – Negli ultimi venti minuti lascia i compagni in dieci complice l’espulsione rimediata per un ingenuo fallo al limite dell’area. Fino a quel momento non aveva disdegnato

Pigozzi 5,5 – Da rivedere anche se la gara contro l’Olympia non ha saputo esaltare le sue caratteristiche. Dal 46’ Gargiulo 6 – Sa fare il suo mestiere. Furbizia ed esperienza al servizio dei compagni

Fazio 6 – Sa gestirsi per l’intero arco della partita. Spezza i tempi e fa ripartire la squadra. Sempre pericoloso quando si presenta sui calci piazzati

Kyeremateng 5,5 – Grandi meriti in occasione del vantaggio, poi fallisce il calcio di rigore che lo avrebbe consacrato uomo-derby

Pettrone 6,5 – Se gli lasci un piccolo spazio sa come approfittarne, prova ne è il gol che porta in vantaggio i suoi. Dal 74’ Guglielmi sv

Pesce 6,5 – Impressiona per forza fisica e grinta. Bravo nel gioco aereo, più volte mette in apprensione la retroguardia granata

Gli altri risultati: Vastese – Avezzano 2-0; Montegiorgio – Campobasso 0-1; Porto Sant’Elpidio – Notaresco 2-1; Recanatese-Chieti 3-2; Cattolica – Sangiustese 1-0; Matelica – Jesina 3-0; Giulianova – Fiuggi 1-0; Pineto – Tolentino 1-1.

La classifica: Notaresco, Matelica 52, Campobasso 49, Recanatese 48, Agnonese, Pineto 40, Vastese 39, Montegiorgio 35, Vastogirardi 34, Tolentino 33, Porto Sant’Elpidio 31, Giulianova, Cattolica 25, Sangiustese, Avezzano 20, Chieti 18, Jesina 13.