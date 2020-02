Derby al Selvapiana, all’Agnonese serve una prova da gigante

AGNONE. La rifinitura dell’Agnonese sulle note di “Gigante” di Piero Pelù. Musica non caso, quella scelta dal tecnico Matteo Pizii in vista del super derby domani pomeriggio (ore 14,30) al Selvapiana di Campobasso. Perché per fermare i rossoblu, in striscia positiva da diciassette turni, servirà, appunto, una prestazione da giganti. Molto più se si considerano le assenze in casa granata che portano i nomi di pedine quali gli squalificati Frabotta e Diakitè e dei convalescenti Diarra e Amaya. “Chi giocherà al loro posto non li farà rimpiangere, statene certi. La forza di questa squadra è il gruppo” afferma il giovane tecnico abruzzese che non svela il modulo su cui farà affidamento. Niente di proibito, sei pronto a cavalcare il mondo, le parole del cantautore fiorentino pompate stamattina dalle casse del ‘Civitelle’, che spronano i ragazzi del presidente Colaizzo a sovvertire i pronostici della vigilia tutti dalla parte dei lupi. “Andiamo a Campobasso per giocarcela a viso aperto. Nutriamo grande rispetto per gli avversari, ma consapevoli della nostra forza, non temiamo nessuno – avverte Pizii che in panchina dovrà fare a meno della chioccia Rullo -. A questo punto del campionato l’ obiettivo da conquistare sono i playoff, ma per centrarli è necessario fare punti”. Messaggio forte e chiaro per una sfida che catalizzerà l’attenzione di un’intera regione. “Sarà bello giocare in un impianto dove è previsto il pubblico delle grandi occasioni e l’augurio è che i nostri possano darci una spinta in più”. Ciampi, Vogliacco e Kone, i possibili sostituti degli assenti, per il resto stesso undici reduce dal pareggio tra polemiche contro il Vastogirardi. Inutile ribadire che servirà spingere la sfera in porta, e allora Pizii indica l’uomo derby in Pablo Acosta. “Lì davanti può fare male a chiunque, ma anche se dovesse segnare Mejri andrà bene lo stesso”. Dall’alto Molise non meno di un centinaio i supporters che seguiranno il Grifo in quella che in molti hanno già definito la partita dell’anno. Novanta minuti da giocare intensamente e senza fare troppi calcoli. Al Selvapiana niente di proibito, continua a cantare Pelù, ma occorrerà dimostrarlo con i fatti e soprattutto con un gol in più rispetto all’avversario che intanto scoppia di salute. Nelle fila degli altomolisani rientra Minicucci che con Viscovich e Peijc potrà rivelarsi fondamentale per l’economia del gioco dell’Olympia chiamata ad un vero e proprio esame di maturità. E allora in bocca al lupo vecchio Grifone. La risposta è pressoché scontata… Campobasso-Agnonese sarà diretta dal signor Leonardo Tesi della sezione di Lucca. A coadiuvarlo: Gianluca Pischedda di Torino e Mirko Giuseppe Ciammarusti di Novara.

Le altre gare in programma domani: Fiuggi-Cattolica; Avezzano-Pineto; Chieti-Giulianova; Notaresco-Vastese; Vastogirardi-Matelica. Rinviate: Jesina-Porto Sant’Elpidio; Sangiustese-Montegiorgio; Tonetino-Recanatese.