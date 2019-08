Derby di Coppa Italia, Marco Colaizzo: “Sarà una vera festa dello sport”

AGNONE. Il primo, storico, derby tutto altomolisano in serie D. L’Olympia Agnonese si appresta ad affrontare i cugini del Vastogirardi nel turno preliminare di Coppa Italia atteso per domenica (18 agosto) allo stadio ‘Civitelle’ a partire dalle ore 16,00. Dopo i successi riportati nelle amichevoli, sarà l’occasione ufficiale per vedere in azione la nuova squadra guidata dal tandem Mauro Marinelli e Matteo Pizii.

“Alto Molise protagonista nello scenario calcistico regionale – afferma il presidente Marco Colaizzo alla vigilia del match -. E’ con somma gioia che ci apprestiamo a vivere una giornata di sport con i nostri cugini del Vastogirardi ai quali va il migliore augurio per una stagione ricca di soddisfazioni. Si tratta di un evento importante che accenderà i riflettori su un territorio che oggi rappresenta la massima espressione calcistica molisana. Un’area interna, che grazie e soprattutto al pallone, fa parlare di sé nonostante i tantissimi problemi con cui deve fare i conti quotidianamente. L’auspicio è quello di vedere l’impianto senza barriere di Viale Castelnuovo traboccante di sportivi per quella che sicuramente una grande festa”.