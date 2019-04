Derby del “Civitelle”, Colaizzo scioglie i dubbi: biglietto unico a 10 euro

AGNONE – Il derby Agnonese – Campobasso a dieci euro. Lo ha deciso la società granata che per domenica 7 aprile si attende una massiccia risposta dal pubblico sulle gradinate dello stadio Civitelle. “Inutile ribadire l’importanza del match – dichiara il presidente Marco Colaizzo – ed è per questa ragione che, di pari intesa con il resto della dirigenza, abbiamo deciso di stabilire a dieci euro il prezzo del tagliando“. Stesso costo (10 euro) per il settore ospite dove sono attesi almeno 200 sostenitori del lupo. Non sono previste riduzioni di alcun genere – prosegue la nota stampa inviata dal club altomolisano ai media – e, vista la ridotta capienza dell’impianto, non saranno validi accrediti se non per le testate giornalistiche e televisive che faranno pervenire la loro richiesta entro e non oltre le ore 18,00 odierne (venerdì 5 aprile).