Derby dell’alto Molise, l’Agnonese vuole bissare l’impresa dell’andata

AGNONE. Il derby contro il Vastogirardi rievoca i bei ricordi dell’andata con la splendida doppietta dell’argentino Geronimo Viscovich e la gara perfetta disputata dai ragazzi di Matteo Pizii. Acqua passata, visto che domani pomeriggio al “Civitelle” si riparte come se niente fosse accaduto, ma con la consapevolezza di avere addosso gli occhi di un’intera regione, la quale, guarda con attenzione al miracolo calcio in Molise rappresentato proprio da Agnonese e Vastogirardi. Due squadre, due società, due centri a nemmeno venti chilometri di distanza, che in un impianto ormai diventato comune ad entrambi, promettono grande spettacolo. Da un lato il tatticismo a volte esasperato di Farina, dall’altro il gioco spumeggiante dell’emergente Pizii, gli ingredienti che diranno quale sarà la regina dell’alto Molise. In casa granata c’è voglia di riscatto dopo il ko rimediato a Fiuggi che ha interrotto la striscia di sette risultati positivi ma non ha scalfito la quinta posizione mantenuta in coabitazione con il Pineto. Dall’altra la voglia di dare seguito al successo riportato sulla Vastese che di fatto avvicina la società di Di Lucente ad una prima storica salvezza in quarta serie. Padroni di casa senza lo squalificato Minicucci e l’acciaccato Amaya, ma con in canna la possibilità di schierare gente come Kone, Minacori e D’Ercole. Uno dei tre affiancherà in attacco il bomber Acosta fermo restando di vedere in azione il collaudato 3-5-2. Al contempo non è da escludere la possibilità che Pizii, come nella gara di andata, scelga l’opzione 4-3-3 che di fatto comporterebbe l’inserimento in avanti di Kone e Minacori. Ipotesi al vaglio del tecnico pescarese che nella seduta di rifinitura ha mescolato più volte le carte. Chi sicuramente tornerà titolare è il difensore Frabotta recuperato in settimana e che andrà a comporre la linea difensiva con Allegra, Vogliacco e i due confermati esterni, Nicolao e Diakitè. In mediata agli intoccabili Peijc e Viscovich, uno tra Diarra e Arfaoui con il primo favorito sul secondo. A difesa della linea di porta l’under Mejri. Tra i tanti ex di turno, sorvegliati speciali, Marco Pettrone e Sergio Ruggeri, mentre attenzioni particolari le merita il centravanti Giovanni Kyeremateg, già in gol all’andata, nel frattempo salito a quota 14 realizzazioni nella classifica dei marcatori. Al ‘Civitelle’ il fischio d’inizio è stato posticipato alle ore 15,00 con la società di casa che ha indetto la giornata granata, dunque non saranno valide le tessere in abbonamento. Il tagliando d’ingresso fissato a dieci euro.

Oltre il calcio – Derby in campo ma anche sugli spalti dove oltre al presidente dei gialloblu, Andrea Di Lucente, prevista la presenza di Andrea Greco che chiaramente tiferà Olympia. Negli ultimi giorni, i due consiglieri regionali sono stati protagonisti di un acceso confronto politico che tuttavia non avrà niente a che vedere con la sfida odierna. Infatti in molti auspicano che prima del fischio d’inizio tra i due possa esserci una calorosa stretta di mano con il proverbiale: vinca il migliore.

Terna arbitrale – Ad arbitrare Agnonese – Vastogirardi ci sarà il medico e volontario della Croce Rossa, Emanuele Tartarone della sezione di Frosinone che sarà coadiuvato da Maurizio Polidori di Perugia e Mauro Ottobretti di Foligno.

Le altre sfide di oggi: Porto Sant’Elpidio – Notaresco; Matelica-Jesina; Montegiorgio-Campobasso; Pineto-Tolentino; Giulianova-Fiuggi; Recanatese-Chieti; Cattolica-Sangiustese; Vastese-Avezzano.