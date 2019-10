Derby d’Italia al femminile, su Sky Sport c’è Gloria Marinelli

SOLBIATE ARNO – Appuntamento su Sky Sport alle 12,30 per il derby d’Italia al femminile tra Inter e Juventus. Si gioca a Solbiate Arno (Varese) e in Molise cresce l’attesa per rivedere in azione l’attaccante agnonese, Gloria Marinelli reduce dal gol – magia contro il Milan. Sovvertire i pronostici l’obiettivo delle nerazzurre che affrontano la capolista, indiziata numero uno a vincere lo scudetto.

Le gare disputate ieri:

Milan-Tavagnacco 2-0

Empoli-Orobica Bergamo 4-1

Florentia-Pink Bari 3-2

Hellas Verona-Roma 0-4

Sassuolo-Fiorentina 1-2

Domenica 20 ottobre, ore 12.30 (diretta Sky Sport Serie A)

Inter-Juventus (telecronaca Gaia Brunelli e Martina Angelini)