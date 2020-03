Derby, l’Agnonese regge un tempo poi viene travolta dal Campobasso

CAMPOBASSO. IL Campobasso si aggiudica il derby e sul risultato finale nulla quaestio. I lupi travolgono i granata nella ripresa dando seguito al gol del vantaggio di Bontà messo a segno sul finale di primo tempo, con i granata che, a tirar le somme, pagano oltremisura le assenze di Frabotta, Diakite, Amaya e Diarra. Altomolisani che reggono bene nei primi quarantacinque minuti, ma poi crollano sotto i colpi di Alessandro, Cogliati e Vanzan, favoriti da svarioni della difesa ospite. La chiave di lettura del match al 57’ quando prima D’Ercole, poi Minicucci sfiorano il pareggio, ma su capovolgimento di fronte i lupi sono letali e portano a casa il diciottesimo risultato utile consecutivo che di fatto potrebbe aiutarli per la vittoria finale del campionato. Molto passerà dal Civitelle, dove nei prossimi incontri sono attese squadre come Notaresco e Matelica, quest’ultima prima in graduatoria. Insomma, dopo le quattro sberle rifilate ai cugini, il Campobasso farà il tifo per i granata che dal canto loto vogliono riprendere la marcia verso i playoff bruscamente interrotta al Selvapiana.

Il tabellino:

Campobasso – Agnonese 4-0

Reti: 43′ Bontà, 60′ Alessandro, 62′ Cogliati, 83′ Vanzan

Campobasso (4-3-3): Raccichini 6,5, Fabriani 6,5, Vanzan 7, Brenci 7, Menna 7 (87’ Sbardella sv), Dalmazzi 7, Bontà 7,5 (78’ Musetti 6), Candellori 6,5, Cogliati 7 (89’ La Barba sv), Alessandro 7,5 (87’ Giampaolo sv), Zammarchi 8 (78’ Tenkorang 6). A disp.: Natale, Pistillo, Sanseverino, Barbetta. All.: Cudini

Agnonese (4-4-2): Mejri 5, Vogliacco 5, Nicolao 4,5, Viscovich 5 (71’ Kone 5), Ciampi 4,5, Allegra 6, Ballerini 5,5 (50’ Minacori 5,5), Pejic 5,5, Arfaoui 5,5 (50’ D’Ercole 6), Minicucci 5,5, Acosta 4,5. A disp.: Kuzmanovic, Litterio, Allegretto, Tallevi, Diop. All.: Pizii

Arbitro: Tesi di Lucca

Note: 3500 circa con un centinaio provenienti da Agnone. Ammoniti: Alessandro, Dalmazzi, Allegra, Kone, Viscovich, Vogliacco.

Le altre gare: Avezzano-Pineto 0-1; Chieti-Giulianova 1-2; Fiuggi-Cattolica 0-4; Jesina-Porto Sant’Elpidio 0-1; Notaresco – Vastese 0-1; Sangiustese-Montergiorgio 0-1; Tolentino-Recanatese 3-1; Vastogirardi-Matelica 0-1.

Classifica: Matelica 55, Campobasso, Notaresco 52, Recanatese 48, Pineto 43, Vastese 42, Agnonese 40, Montegiorgio 38, Tolentino 36, Porto Sant’Elpidio, Vastogirardi 34, Fiuggi 33, Cattolica, Giulianova 28, Avezzano, Sangiustese 20, Chieti 18, Jesina 13

La pagella dell’Olympia

Mejri 5 – Contro il Vastogirardi è stato l’eroe di giornata, questa volta raccoglie quattro palloni nella rete. Più di qualche responsabilità sui primi due gol del Campobasso

Vogliacco 5 – Probabilmente sente troppo la gara e non riesce ad arginare le sfuriate degli avanti ospiti che spesso e volentieri lo mettono in difficoltà

Nicolao 4,5 – Dopo una stagione e mezza disputata ad altissimi livelli, incappa nella classica giornata no. La sensazione è quella che anche lui, come il resto della squadra, risente più del dovuto dell’assenza di Diakite

Viscovich 5 – In forte ombra a centrocampo. Non imposta la manovra come ha dimostrato di saper fare in passato e in fase di rottura si rivela troppo falloso. Dal 71’ Kone 5 – Entra a giochi praticamente chiusi e non sfrutta le sue qualità migliori: velocità e tecnica

Ciampi 4,5 – regge bene nel primo tempo dove dimostra di avere padronanza del campo, crolla nella ripresa come tutti i compagni. Clamoroso lo svarione che porta a tre le marcature dei lupi

Allegra 6 – In difesa riesce ad essere il migliore, ma in Alessandro trova un bruttissimo cliente da affrontare. E’ l’ultimo ad arrendersi

Ballerini 5,5 – Viene gettato nella mischia quasi a sorpresa e non dispiace, tuttavia alla fine dei conti non incide. Dal 50’ Minacori 5,5 – Prova qualche guizzo, ma non va oltre

Pejic 5,5 – Ad un primo tempo sopra le righe, fa da contraltare una ripresa dove non ripete la stessa prestazione. Spento lui, si spegne l’Agnonese

Arfaoui 5,5 – Parte bene e nei primi 20 minuti e dà la sensazione di poter contribuire alla causa. Viene meno alla distanza. Dal 50’ D’Ercole 6 – In molti si continuano a chiedere perché non trova spazio dall’inizio. Sfiora il gol del pareggio con un colpo a girare che Racchichini mette in corner con un super intervento

Minicucci 5,5 – Torna titolare e vorrebbe spaccare il mondo, ma va a sbattere contro la difesa del Campobasso che in pratica gli mette la museruola. Sotto porta avversaria sfiora il gol del pareggio prima del raddoppio dei padroni di casa

Acosta 4,5 – mai servito come dovrebbe, non riesce a rendersi pericoloso sotto porta avversaria. L’unica conclusione è un colpo di testa sul finale che si spegne al di sopra della traversa