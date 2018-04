Derubano una molisana, coppia di ladri in manette

TERMOLI – Nel corso del week end, i Carabinieri della Compagnia di Temoli hanno scatenato una decisa offensiva tesa a reprimere il deprecabile fenomeno dei reati contro il patrimonio.

Durante la nota fiera che si svolge in piazza del Papa il primo sabato del mese, i Carabinieri della Stazione di Termoli, nel corso di appositi servizi di carattere preventivo, hanno fermato e controllato un uomo e una donna, noti alle Forze dell’Ordine, entrambi sulla quarantina, provenienti dalla Basilicata, a seguito di alcune segnalazioni di furto pervenute nella Caserma di Via Brasile.

I due lucani, a seguito di tempestiva attività di perquisizione, venivano trovati in possesso di un portafogli sottratto illecitamente poco prima dalla borsa di una donna termolese.

L’attività di ricerca veniva estesa successivamente anche all’interno dell’auto con cui la coppia era giunta in Molise, rinvenendo, in tal modo, denaro in contante provento di altri furti consumati nella mattinata dalla coppia.

I due soggetti fermati venivano accompagnati in caserma dove venivano dichiarati in stato di arresto per poi essere associati presso le case circondariali di Larino e di Chieti.

La refurtiva veniva prontamente restituita al legittimo proprietario.