Detiene illegalmente una carabina, denunciato un molisano

Carabinieri in azione durante il fine settimana per garantire la sicurezza a cittadini e turisti occasionali che si sono recati nella provincia di Isernia. Nell’ambito del weekend vacanziero il Comando Provinciale ha disposto l’impiego di diversi reparti dell’Arma dislocati nelle zone strategiche e di maggior transito di persone e mezzi: i Nuclei Operativi e Radiomobile delle Compagnie territoriali, il Nucleo Investigativo, il Nucleo Ispettorato del Lavoro e i Carabinieri Forestali coordinati dalle Centrali operative. Nel corso dei servizi svolti sono state eseguite diverse attività di Istituto che hanno portato alla denuncia di due persone, una per detenzione illecita e omessa denuncia di una carabina cal. 9, arma sottoposta a sequestro, l’altra persona, commerciante di bestiame, deferita per lesioni personali dolose aggravate. Su questo ultimo episodio è in via di identificazione un complice che ha partecipato all’aggressione e sono in corso approfondimenti da parte della Compagnia Carabinieri di Venafro per capire il movente della condotta criminosa.