Dialisi, tra due settimane l’inaugurazione dei nuovi locali al “Caracciolo”

AGNONE – I nuovi locali dell’unità di Dialisi al San Francesco Caracciolo saranno pronti tra quindici giorni. L’annuncio dato dal consigliere regionale del M5s, Andrea Greco durante l’incontro avuto con la cittadinanza sabato scorso all’Italo Argentino. Tra i presenti anche l’europarlamentare, Isabella Adinolfi e l’onorevole Rosalba Testamento. Greco rivendica con orgoglio il risultato.

“Appena insediati in consiglio regionale abbiamo preso a cuore la vicenda dei dializzati altomolisani e provenienti dal Vastese che quotidianamente vengono sottoposti alla terapia salvavita in ambienti angusti. Il nostro intervento ha scongiurato che i circa 180 mila euro venissero investiti sui vecchi locali. Così oggi la Dialisi è stata trasferita nell’ex reparto di Lungodegenza dove è stato fatto un ottimo lavoro come mi ha confermato il responsabile Ettore Mastrangelo che parla della migliore unità di Dialisi presente in Molise. Inoltre i nuovi spazi potranno ospitare anche i dializzati di fuori regione che abitualmente vengono a trascorrere il periodo estivo in alto Molise”.

Fondi alla scuola – Un nuovo laboratorio musicale che nascerà nel nuovo polo scolastico di Majella grazie al progetto “Facciamo Scuola” promosso dal M5s con la restituzione delle indennità dei consiglieri Patrizia Manzo e Antonio Federico. In tutto quattordici (su sedici presentati) i progetti finanziati per un totale di 140 mila euro. Tra questi anche quello che assicurerà un innovativo laboratorio musicale all’istituto omnicomprensivo “G.N.D’Agnillo” di Agnone. E’ quanto comunicato da Andrea Greco.