Didattica a domicilio, scuole di Agnone all’avanguardia grazie alla piattaforma classroom

AGNONE. La scuola non si ferma neppure in alto Molise dove dall’emergenza coronovirus si estraggono note positive. Funzionano le lezioni online sulla piattaforma classroom, utilizzata anche da diverse università, che coinvolge 750 studenti e vede impiegati 160 docenti dell’istituto omnicomprensivo ‘Nicola Giuseppe D’Agnillo’, il quale, a sua volta, si estende fino ai comuni di Belmonte del Sannio e Poggio Sannita. A curare il progetto i docenti Gianfranco e Riccardo Di Pasquo, Enzo Amicone, Giuseppe Sebastiano, Concetta Carrano (animatore digitale). Ad oggi sono 40mila i file e oltre 1500 le video-lezioni caricate. “Quanto messo in campo in queste settimane potrebbe essere proposto, ad esempio, nei periodi invernali con la chiusura delle scuole causa le abbondanti nevicate – spiega il professore Gianfranco Di Pasquo -. Non solo, perché è ipotizzabile attivare corsi di recupero per gli studenti fuori sede, oppure organizzare videoconferenze. Insomma, l’offerta è ampia e va solo sfruttata al meglio”. Così la didattica arriva nelle case degli studenti. “Dai ragazzi di prima elementare e fino a quelli delle classi quinte superiori, abbiamo riscontrato un entusiasmo eccezionale per un metodo nuovo di fare scuola – spiega ancora Di Pasquo, collaboratore della dirigente scolastica Tonina Camperchioli -. Non dimenticherei il sostegno delle famiglie senza le quali sarebbe stato difficile fare decollare il progetto almeno per gli studenti più piccoli. Inoltre stiamo studiando opportunità per i bambini dell’asilo ”. Tramite una username e password fornite dall’istituto, gli studenti, dunque, possono seguire le lezioni e vedersi assegnare i compiti anche su dispositivi mobili. “E’ una esperienza che ci servirà anche in futuro – sostiene la dirigente Camperchioli – nel frattempo lavoriamo affinché nessuno rimanga indietro. In particolare mi riferisco alle criticità dovute alla carenza di strumentazione o della rete Internet. Colgo l’occasione per spronare chi di dovere ad accelerare i tempi in merito l’attivazione della fibra ottica che mi dicono sia finalmente pronta per sbarcare ad Agnone. In questi giorni difficili, un grazie di cuore sento di rivolgerlo alla professionalità dei docenti, alla disponibilità del personale e a tutti i miei studenti che hanno capito la gravità del momento ma al tempo stesso proseguono la didattica in maniera esemplare. La scuola – conclude la preside – oggi entra nelle case, nella quotidianità delle famiglie, la comunità scolastica si è allargata, la scuola c’è. Andrà tutto bene!”